أمريكية تعثر على ماسة وزنها 3.7 قيراط بمساعدة "يوتيوب"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press كيفية العثور على ألماس

استعانت أميركية من ولاية تكساس بتطبيق "يوتيوب"، للعثور على ماسة؛ حيث كانت تشاهد فيديو عبر موقع الفيديوهات الشهير حول كيفية العثور على الماس.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، فإن ميراندا هولينجسهيد، 27 عاما، كانت تزور متنزه "كريتر أوف دياموندز" الحكومي في ولاية أركنساس، ضمن نزهة عائلية، عندما عثرت على الماسة، حيث كانت العائلة تمضي بعض الوقت في المتنزه، عندما قررت ميراندا الاسترخاء ومشاهدة فيديو على «يوتيوب» عن كيفية العثور على الماس. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وبينما كانت ميراندا تتفقد طفلها في حديقة ولاية أركنساس، والتي تسمح لزوارها بالبحث عن الماس في مساحة مخصصة قدرها 37.5 فدان، وقبل العودة لمتابعة الفيديو، رأت ميراندا ماسة صفراء بين الصخور، بحسب صحيفة "البيان".

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وقالت لمسؤولي الحديقة: "لمستها بيدي للتأكد من ماهية الأمر، وأخذتها، وصرخت لأمي: أعتقد أنني عثرت على واحدة".

تزن الماسة التي عثرت عليها 3.72 قيراط، كما عثر مدرس في نبراسكا في الشهر الماضي على ماسة في الحديقة نفسها، تزن 2.12 قيراط.

وقال إيمان كوكس، موظف في المتنزه، إن المطر ربما يكون له دور في العثور على هذه الماسة، لافتا إلى أن الأرض التي وجدت فيها السيدة هولينجسهيد الماسة، مكونة من الصخور البركانية غير المصبوغة، وعندما تهطل الأمطار، غالباً ما يترك الجريان السطحي المتدفق حصى وأحياناً ماساً على السطح في هذه المناطق".