مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة والدها فى انفجار قرب رام الله

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قُتلت مجندة إسرائيلية وأصيب اثنان آخران، بسبب انفجار عبوة ناسفة أمس قرب مستوطنة «دوليف» شمال غرب رام الله، ما دفع جيش الاحتلال لغلق طريق وادى الدلب وتمشيط المنطقة، ونقلت المروحيات العسكرية المصابين إلى المستشفيات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجندة التى قتلت تبلغ من العمر 18 عاما، وأن المصابين هما والدها 47 سنة وشقيقها 21 وحالتهما خطرة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا طارئا فى أعقاب العملية.

واعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، رونين مانليس، أن تفجير العبوة الناسفة حادث خطير للغاية، وذكر أن الهجوم نتج عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع.

وفى سياق متصل، قام عدد من المستوطنين الإسرائيليين بقطع طرق فى الضفة الغربية المحتلة، ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة فى الطريق الواصل بين بلدة حوارة ومدينة نابلس شمالى الضفة الغربية، كما فرّق جيش الاحتلال مسيرة للمستوطنين فى بلدة كفر قدوم غربى نابلس، مستخدمًا الرصاص المطاطى.

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وذكرت حركة «حماس» أن العملية توافق الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى، كما أنها جاءت لتؤكد أن الشعب الفلسطينى لن ينسى الأقصى مهما بلغت التضحيات، وأوضحت الحركة أن جرائم الاحتلال وعنجهيته بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته لن تمر دون حساب.

ووصف رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، العملية، بـ «البطولية»، فيما ذكر أنها تبعث برسالة إلى الاحتلال بالابتعاد عن برميل البارود وهو «القدس».

وأضاف، خلال خطبة الجمعة فى المسجد العمرى شرق مدينة غزة: «حذرنا قادة الاحتلال الذين يخوضون انتخاباتهم على حساب الحق التاريخى للفلسطينيين من أن الضفة «بركان» ينفجر فى حال تعرضت القدس للعدوان، كما أنها ستحرق من يعتدى عليها، أبارك العملية اليوم وأشد على أيدى الذين نفذوها».