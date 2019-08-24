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بيونغيانغ تطلق تجارب باليستية وتعقد محاولات أميركا للمفاوضات

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty كيم جونغ أون يتحدى الولايات المتحدة بالتجارب الصاروخية قالت قوات خفر السواحل اليابانية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية في حين قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين سقطا في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

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وقال مسؤول أميركي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين يبدو أنهما قصيرا المدى على غرار ما أطلقته في الأسابيع الأخيرة.

وأدى إطلاق كوريا الشمالية سلسلة صواريخ منذ اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الحدود بين الكوريتين في يونيو حزيران إلى تعقيد محاولة استئناف المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والكوريين الشماليين بشأن مستقبل برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.

واتفق الزعيمان على استئناف المفاوضات على المستوى العملي في يونيو حزيران ولكن منذ ذلك الوقت لم تنجح الولايات المتحدة حتى الآن في محاولتها لاستئناف المحادثات.

وزار المبعوث الأميركي بشأن كوريا الشمالية ستيفن بيغن سول الأسبوع الماضي لبحث سبل استئناف المفاوضات. ووصف وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو نظيره الأميركي مايك بومبيو يوم الجمعة بأنه "سم زعاف" قائلا "نحن على استعداد لكل من الحوار والمواجهة".

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وقال هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت المقذوفين صباح السبت من المنطقة الواقعة حول سوندوك حيث يوجد مطار عسكري كوري شمالي.

وقالت متحدثة باسم قوات الدفاع الذاتي اليابانية إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم لم تسقط في أراضي اليابان أو داخل منطقتها الاقتصادية.

ونبهت قوات خفر السواحل اليابانية السفن إلى ضرورة الابتعاد عن أي حطام. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية "إننا على علم بالتقارير التي تحدثت عن إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية ونواصل مراقبة الوضع. إننا نجري مشاورات وثيقة مع حلفائنا اليابانيين والكوريين الجنوبيين".

وقال مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية إن المكتب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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