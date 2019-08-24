قبل انطلاقها.. قمة السبع نتاج ثمانية أشهر من استعداد فرنسا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تنطلق، غدا السبت، بمدينة بياريتز الفرنسية، قمة مجموعة السبع الكبرى والتي تضم كلا من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، وكندا.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناقش القمة على مدار ثلاثة أيام القضايا الاقتصادية والتحديات المالية ذات التأثير على الاقتصاد العالمي.

وغالبا ما يتلخص الاهتمام بمجموعة السبع، في الأيام المحددة لانعقاد القمة، كل عام، ولقاء قيادات الدول السبع، إلا أن الاستعدادات لها تبدأ قبل القمة بحوالي عام، فبدأت استعدادات فرنسا لاستقبال قمة، هذا العام، في مدينة بياريتز، منذ تم الإعلان عن استضافتها للقمة، حيث أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية، في 18 ديسمبر الماضي، استضافة مدينة بياريتز الفرنسية لقمة 2019، لتبدأ فرنسا سلسلة من الاستعدادات عرضها موقع قمة مجموعة السبع بفرنسا من خلال "إنفوجراف"، تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء فيه، كالتالي: © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

الاجتماع الأول لشيربا في ليون

على رأس عدد من اجتماعات العمل التي كان من المقرر عقدها قبل قمة قادة بياريتز لمجموعة السبع في أغسطس، جاء الاجتماع الأول لشيربا، في 4 و5 فبراير الماضي، في مدينة ليون الفرنسية، والشيربا هم الممثلون الشخصيون لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في جميع المسائل المتعلقة بجدول أعمال القمة، كما أنهم مسؤولون عن العملية التحضيرية السابقة للقمة حيث يشرفون على المفاوضات المتعلقة بصياغة البيان الختامي.

وضم الاجتماع الأول ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والحركات النسوية بالدول السبع، ممن يعملون معًا لتحقيق هدف مشترك، بهدف تعريف بعضهم على بعض. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وناقش الاجتماع الأولويات الرئيسية لرئيس الجمهورية لمجموعة السبع في فرنسا، موضوعات أهمها، مكافحة عد تكافؤ الفرص صحيا وتعليميا، ومعالجة عدم المساواة البيئية، الأمن ومكافحة الإرهاب، التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتجديد الشراكة مع أفريقيا.

الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري

في 19 فبراير الماضي، استقبل قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري، حيث حدد المجلس مسارات العمل على ثلاث أولويات، هي: مكافحة العنف والتمييز، إتاحة التعليم، تمكين المرأة اقتصاديا وريادتها.

الاجتماع الأول للسو شيربا

في 25 و26 مارس الماضي، اجتمعت الـ"سو شيربا" في باريس وهم مجموعة من المسؤولين غير الرسميين بالدول السبع وعادة ما يكون الممثل في السو شيربا مساعدا للمسؤول الدبلوماسي بالشيربا.

وتعتبر الـ"سو شيربا" المجموعة المسؤولة عن دعم الـ"شيربا" في عملية التفاوض التي سبقت قمة بياريتز، وتجتمع على فترات منتظمة طوال العام، حيث يتلخص دورهم في إجراء مزيد من المناقشات حول الموضوعات الرئيسية لرئاسة مجموعة السبع، كما يولون اهتماما خاصا للقضايا الشاملة، بما في ذلك الجوانب المختلفة للتنمية والمناخ والبيئة، وكذلك المساواة بين الجنسين. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

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اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة السبع

التقى وزراء داخلية الدول السبع الموجودة في مجموعة السبع، في يومي 4 و5 أبريل الماضي، في أحد فنادق باريس بدعوة من وزير الداخلية الفرنسي.

وشهد الاجتماع تسليط الضوء على أربع مشكلات أمنية داخلية حرجة، هي: مكافحة استخدام الإنترنت لمتابعة الإرهاب والتطرف العنيف، وإدارة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، ومكافحة الجرائم البيئية.

الاجتماع الثاني للشيربا في ليل

بعد اجتماعها الأول في فبراير والتمكن من مناقشة الأولويات الرئيسية للرئاسة الفرنسية لقمة السبع، التقت شيربا من الدول السبع والاتحاد الأوروبي في ليل في الفترة من 16 إلى 18 أبريل للمساعدة في التحضير لقمة بيرياتز، وعقدت الشيربا اجتماعات عمل في متحف اللوفر-لين، رمزا للوصول إلى الثقافة للجميع والاستراتيجيات الناجحة لتحويل عمود ألغام مهجور إلى مساحة محددة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اجتماع وزراء بيئة دول مجموعة السبع

في الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات العلمية بشأن تآكل التنوع البيولوجي وتغير المناخ، عقدت فرنسا يومي 5 و6 مايو الماضي، اجتماعا لوزراء بيئة دول مجموعة السبع وعدة ممثلين عن البلدان المدعوة لمناقشة آليات حماية التنوع البيولوجي والمناخ.

ناقش ممثلو الدول السبع، على مدار يومين، أربع قضايا، هي: عدم المساواة والانتقال البيئي الشامل، التحذيرات العلمية والإجراءات الدولية بشأن التنوع البيولوجي والاجتماعي، الحلول الملموسة للتنوع البيولوجي والمناخ، والتمويل اللازم للحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتم تقديم تعهدات ملموسة لمكافحة تآكل التنوع البيولوجي وتغير المناخ، في هذا الاجتماع الوزاري.

اجتماع المساواة بين الجنسين

في 9 و10 مايو الماضي، شارك الوزراء المكلفون بالمساواة بين الجنسين من دول مجموعة السبع في اجتماع في بوندي وباريس، تمكنت، من خلاله، القيادات الدبلوماسية النسوة من مناقشة ثلاث أولويات للمساواة بين الجنسين، هي: مكافحة العنف العنصري بناء على الجنس أو العنف الجنسي، تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وخاصة في أفريقيا، وتحسين وصول الفتيات إلى التعليم. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع

في الاجتماع الوزاري الأخير لمجموعة السبع قبل قمة بياريتز في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع يومي 17 و18 يوليو الماضي، في شانتيلي، حيث ركز الاجتماع على تحقيق أولوية رئاسة مجموعة السبع الفرنسية من خلال جعل الرأسمالية أكثر عدلا واستدامة.

وناقش المشاركون ثلاثة تحديات رئيسية، هي: معالجة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي والنظام المالي من أجل تعزيز نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والاستجابة للتحديات الناشئة، بما في ذلك ما يتعلق بالضرائب والتكنولوجيا الرقمية، ومكافحة عدم المساواة، سواء داخل الاقتصادات المتقدمة أو بين البلدان.