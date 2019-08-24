دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب يعلن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه سيرفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية، التي تستوردها الولايات المتحدة؛ ردًا على قرار الصين فرض رسوم جمركية على كمية إضافية، قيمتها 75 مليار دولار من السلع الأمريكية.

وذكر ترامب، في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية، ستزيد من 25% حاليًا إلى 30%؛ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15% وليس بنسبة 10%، كما كان مقررًا على الكمية المتبقية من الواردات الأمريكية من السلع الصينية، التي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار سنويًا؛ اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان الرئيس ترامب، قد أشار في وقت سابق من أمس الجمعة، إلى أنه ربما يصعد الحرب التجارية مع الصين في غضون الساعات المقبلة، بعد الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية، التي فرضتها بكين ضد أمريكا، والتي أثارت من جديد المطالب للشركات الأمريكية للبحث عن بدائل لإنتاج السلع في الصين.

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كانت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة في الصين، قد أعلنت- الجمعة- أن البلاد تعتزم فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة إضافية بقيمة 75 مليار دولار.

وستتراوح الرسوم الجمركية بين 5% و10% وسيتم تطبيقها على مرحلتين، في الأول من سبتمبر و1 ديسمبر، حسبما أعلنت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني.

وفي إعلان منفصل، ذكرت الصين أنها ستفرض رسومًا بنسبة 25% و5% على السيارات الأمريكية وقطع غيارها في 15 ديسمبر.