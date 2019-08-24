السيطرة على حريق شب في منزل دون خسائر بشرية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم السبت، على حريقٍ شب في منزل دون وقوع خسائر بشرية، بمركز المنشاة.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطاراً من مركز شرطة المنشاة بنشوب حريق بحوش بناحية الحريزات الغربية دائرة المركز.
تبين نشوب الحريق بحوش ملك "علي. أ" 57 عاماً مزارع، تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.
وقرر المذكور أن الحريق سببه ماس كهربائي، وأضاف بنفوق رأسي ماشية ورأسي أغنام، واحتراق كمية من البوص، ونفى الشبهة الجنائية.
حُرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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