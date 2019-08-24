إجراء جديد من مدينة بدر بشأن مخالفات الصرف الصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مرور لجنة من إدارة البيئة على عدد من المصانع بالمدينة؛ لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي لتلك المصانع للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية، ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بها، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة، وتحت إشراف المهندس هاني جاد، مدير عام البيئة بالمدينة.

وحسب بيان، السبت، أضاف رئيس الجهاز، يأتي ذلك في إطار التزام المصانع الكبرى بالمدينة بتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي وفقاً للقانون، وفي حالة المخالفة تقوم إدارة الصرف الصناعي بجهاز المدينة بتطبيق الغرامات على المصانع المخالفة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم١٠١٢لسنة ٢٠١٨م، وذلك حفاظاً علي الشبكة العامة للصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمدينة، وللوصول لأعلي معايير الجودة في معالجة الصرف الصناعي والصحي.