محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
بدأت، قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية، من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضايا فساد.
ووصل "البشير" إلى مقر المحكمة في الخرطوم محاطا بحراسة مشددة.
وقضت محكمة سودانية في الخرطوم، الاثنين الماضي، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.
ووجهت للبشير تهم "حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية"، كما وجهت له في شهر مايو الماضي اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء الجلسة الثانية من محاكمة البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.