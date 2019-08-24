بالصور.. رئيس هيئة قناة السويس يصل بورسعيد لتدشين وحدات بحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الجديد، إلى محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لتفقد عدد من المنشآت التابعة للهيئة وتدشين وحدات بحرية جديدة.

ومن المنتظر أن يدشن رئيس الهيئة قاطرة بحرية بترسانة بورسعيد البحرية في مدينة بورفؤاد، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس، ووفد من الصحفيين ومراسلي القنوات الاخبارية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس، بدلًا من الفريق مهاب مميش، الذي تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.