محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
وصل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الجديد، إلى محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لتفقد عدد من المنشآت التابعة للهيئة وتدشين وحدات بحرية جديدة.
ومن المنتظر أن يدشن رئيس الهيئة قاطرة بحرية بترسانة بورسعيد البحرية في مدينة بورفؤاد، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس، ووفد من الصحفيين ومراسلي القنوات الاخبارية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس، بدلًا من الفريق مهاب مميش، الذي تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رئيس هيئة قناة السويس يصل بورسعيد لتدشين وحدات بحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.