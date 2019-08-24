الجيش الليبي يؤكد سيطرته الكاملة جويًا

أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، أنه يسيطر على كامل الأجواء الجوية الليبية، ويضعها تحت المراقبة المستمرة؛ تحسبًا لأي اختراق قد يحدث من طرف مسلحي حكومة الوفاق.
أضاف الجيش الليبي - في بيان أوردته
فيما أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الليبي، مدينة مرزق (أقصى جنوب ليبيا) منطقة عمليات عسكرية، معتبرة عناصر المجموعات المسلحة في المدينة أهدافًا مشروعة لطيرانها.
كان الجيش الليبي أعلن أمس أنه دمّر ورشة لصيانة وإصلاح الطائرات تتمركز فيها طائرات قتالية وأخرى مسيّرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته.
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