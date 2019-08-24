"قسد" تطلب من دمشق إيجاد حل يتناسب مع الأوضاع بسوريا

طلبت قوات سوريا الديمقراطية قسد من دمشق إيجاد حل يتناسب مع الوضع الراهن لشمال شرق سوريا عامة، وللقضية الكردية بشكل خاص، من خلال التفاوض مع ممثلي الإدارة الذاتية و"قسد".

كما دعت "قسد" دمشق إلى الاعتراف بها وبإدارتها الذاتية و"بحقوق الشعب الكردي ضمن إطار سوريا تعددية موحدة".

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن فتح الجيش

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التركي لجبهة ضد "قسد" واحتلاله عفرين أثّر بشكل سلبي على وتيرة محاربة تنظيم "داعش".

وأوضح أن التهديدات التركية المستمرة ضد "قسد" تؤثر على محاربة "داعش"، مشيرا إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يسعى للوصول إلى نوع من التهدئة مع تركيا على الحدود الشمالية.

وأكد عبدي أن قوات سوريا الديمقراطية ستبذل كل ما بوسعها من أجل نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التوافق مع تركيا برعاية أمريكية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا حول ترسيخ الأمن والاستقرار على الحدود مع تركيا.

وأوضح أن قوات سوريا الديمقراطية ستكون طرفا إيجابيا في مسألة ضبط الحدود، مشيرا إلى أن عفرين تمثل نقطة مهمة في نجاح عملية السلام مع تركيا، وأنه من دون رجوع عفرين لوضعها السابق لن يكون هناك سلام دائم في سوريا.