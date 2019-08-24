البشير في قاعة المحكمة من جديد

وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى قاعة المحكمة على خلفية قضية "الثراء الحرام" التي تشمل اتهامات بالفساد. وتستأنف اليوم جلسات محاكمة البشير بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم تتعلق بغسيل الأموال، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام. الأموال، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام. وكان البشير قد مثل أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، وسط حراسة عسكرية كبيرة. Advertisements ووجهت النيابة العامة السودانية اتهامات إلى الرئيس السابق البشير في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو. الرئيس السابق البشير في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو. وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يواصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السيادي.

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