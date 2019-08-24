ترامب يعرض على البرازيل المساعدة في إخماد حرائق الأمازون

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة في إخماد الحرائق المشتعلة بغابات الأمازون.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "تحدثت مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عن آفاق علاقاتنا التجارية

التي تسر النفس وعلاقاتنا القوية، التي يمكن أن تصبح أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف أنه أكد لنظيره البرازيلي استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة للبرازيل في إخماد الحرائق

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التي تشهدها غابات الأمازون منذ نحو أسبوعين.

هذا وقد أمر الرئيس البرازيلي، أمس الجمعة، وحدات من الجيش بالتحرك للمساعدة في إخماد الحرائق المستعرة منذ أيام في غابات الأمازون، في ظل غضب دولي وتنديد بطريقة تعاطي السلطات البرازيلية مع الكارثة التي تشهدها هذه المنطقة.

كذلك اتهمت منظمات بيئية ونشطاء برازيليون الرئيس بولسونارو بالسعي إلى تدمير الغابات.