أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة في إخماد الحرائق المشتعلة بغابات الأمازون.
وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "تحدثت مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عن آفاق علاقاتنا التجاريةالتي تسر النفس وعلاقاتنا القوية، التي يمكن أن تصبح أقوى من أي وقت مضى".
وأضاف أنه أكد لنظيره البرازيلي استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة للبرازيل في إخماد الحرائق
هذا وقد أمر الرئيس البرازيلي، أمس الجمعة، وحدات من الجيش بالتحرك للمساعدة في إخماد الحرائق المستعرة منذ أيام في غابات الأمازون، في ظل غضب دولي وتنديد بطريقة تعاطي السلطات البرازيلية مع الكارثة التي تشهدها هذه المنطقة.
كذلك اتهمت منظمات بيئية ونشطاء برازيليون الرئيس بولسونارو بالسعي إلى تدمير الغابات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعرض على البرازيل المساعدة في إخماد حرائق الأمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.