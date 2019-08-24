وافق المجلس الحكومي الإسباني على منح المغرب 32.3 مليون يورو كدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وهذه المساعدة الهادفة لدعم التعاون الأمني الدولي ستقدم من ميزانية وزارة الداخلية الإسبانية، وسيتم تحويلها للسلطات المغربية من أجل دعم جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر. أجل دعم جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر. واعتبرت الحكومة الإسبانية أن التعاون مع الدول الأخرى يعد أمرا أساسيا من أجل محاربة شبكات تهريب الأشخاص، وكبح تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل فعال. محاربة شبكات تهريب الأشخاص، وكبح تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل فعال. وينضاف هذا المبلغ إلى مساعدة أخرى بقيمة 26 مليون يورو صادقت عليها الحكومة الإسبانية في 5 يوليو الماضي، وهي موجهة لمساندة المغرب في جهوده الرامية لتعزيز مراقبة حدوده واحتواء الهجرة غير النظامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 32 مليون يورو منحة إسبانية للمغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.