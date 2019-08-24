بريطانيا بصدد إبرام اتفاق تجاري مع أميركا

قالت متحدثة بريطانية قبل اجتماع بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بريطانيا تريد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بسرعة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكن يجب أن تكون الشروط مناسبة للجانبين.

وسيتوجه جونسون الذي لم يمر سوى شهر على توليه منصبه إلى منتجع بياريتس الساحلي الفرنسي، اليوم السبت، لحضور اجتماع قمة لمجموعة السبع حيث سيتم رصد كل تحركاته لمعرفة كيف سيوفق وضع بريطانيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وسيلتقي جونسون مع ترامب، غداً الأحد لإجراء محادثات من المتوقع أن تكون إيجابية بشأن التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى موضوعات دولية لا يوجد تطابق في وجهات نظر البلدين بشأنها مثل روسيا والاتفاق النووي الإيراني والسياسية التجارية بشأن الصين.

وتحدثت كل من بريطانيا والولايات المتحدة بشكل إيجابي عن احتمال إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين والذي يعتبره المدافعون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ِإحدى المزايا الرئيسية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ولكن المنتقدين يقولون إن إدارة ترامب ستتفاوض بقوة من أجل الحصول على أقصى استفادة.

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وقالت الحكومة إنها لن تتعجل إبرام اتفاق مما أدى إلى فتور توقعات بالتوصل لأي جداول زمنية رسمية لمحادثات تجارية يتم الاتفاق عليها في بياريتس.

وقالت المتحدثة للصحفيين "بالتأكيد نريد التحرك بسرعة ولكننا نريد التوصل للاتفاق السليم الذي يحقق مصلحة البلدين".