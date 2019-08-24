الجيش التركي يطلق عملية عسكرية جديدة في شمال العراق باسم "المخلب 3"

أعلنت أنقرة، صباح اليوم السبت، إطلاق عملية عسكرية جديدة في شمال العراق باسم "المخلب الثالثة".



وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم "عملية المخلب الثالثة انطلقت في 23 آب/أغسطس في شمال العراق، بهدف تأمين الحدود وتدمير مخابئ الإرهابيين وملاجئهم، في منطقة سينات-حفتانين".



وأضاف البيان "العملية بدعم سلاح الجو التركي، والدفاعات الجوية على الأرض، والقذائف المدفعية".



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