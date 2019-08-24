كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخلاف يسيطر على اجتماع القادة في مجموعة السبع G7 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” مضيف قمة مجموعة السبع في عطلة نهاية الأسبوع، علنًا عن أمله في أن يؤكد قادة مجموعة السبع من جديد على الالتزام المشترك بالمُثُل الديمقراطية والتعاون المتعدد الأطراف في عصر من السياسات السياسية والاقتصادية الاضطرابات.

حتى قبل أن يغادر الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة متوجهًا إلى بياريتز، وهو منتجع ساحر على الساحل الجنوبي الغربي لفرنسا، كرر دعوته لمجموعة النخبة من الدول الصناعية لإعادة قبول روسيا، والتي تم طردها من مجموعة السبع في عام 2014 بعد أن غزت قواتها أوكرانيا، وضم الرئيس فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم فيما وصفه القادة الغربيون بانتهاك القانون الدولي، وتواصل روسيا احتلال المنطقة.

وقال نيكولاس بيرنز، السفير الأمريكي السابق لدى الناتو: "لم تعد هناك أوهام بين قادة العالم بعد الآن حول من (ترامب)، يحتاج الاقتصاد العالمي إلى التنسيق في القمة وهو لا يفعل ذلك".

وتتباطأ الأسواق العالمية جزئيًا بسبب الحرب التجارية المدمرة والتعريفات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وستكون هذه أول قمة لمجموعة السبعة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد المؤيد لبريكسيت "بوريس جونسون" والتي ما زالت ورقة مهمة على الساحة العالمية.

وتعهد جونسون بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر - باتفاق أو بدونه - يهدد بزعزعة استقرار خامس أكبر اقتصاد في العالم وإذكاء التوترات بين أيرلندا وإيرلندا الشمالية.

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وهذه التقلبات تحدث لأن ترامب يرفض إلى حد كبير التحالفات الدولية والتعاون لصالح سياساته الأمريكية الأولى، مما يخلق فراغا في القيادة العالمية، وفقا لنقاده.

ورد ماكرون علانية على التقارير التي تفيد بأنه يتفق مع ترامب على إعادة روسيا، قائلًا إنه يجب حل الوضع في أوكرانيا أولًا، ومن المرجح أن تعارض ميركل إعادة قبول روسيا.

ولقد دفع ماكرون مجموعة السبع إلى العمل كقوة موازنة للأنظمة الاستبدادية، حيث تواصل مع ترامب - دون الوصول إلى حل إلى حد كبير - للحصول على الدعم.