كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الحرس الثوري: إيران تختبر بنجاح إطلاق صاروخ جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، اليوم السبت، أن الجيش نجح في اختبار صاروخ جديد، وفق ما ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وقال "سلامي": "بلدنا دائمًا هو الساحة لاختبار مجموعة متنوعة من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه حركات بلا توقف نحو نمو قوتنا الرادعة. وأمس كان واحد من الأيام الناجحة لهذه الأمة".

ولم يقدم المسؤول أي معلومات إضافية عن الصاروخ.

ويأتي الإعلان عن الاختبار، بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن الدولة الشرق أوسطية لن تبدأ صراعًا في الخليج العربي ولكنها ستدافع عن نفسها.