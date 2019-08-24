كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في طريقها إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام طاقم أدريان داريا1، المعروفة سابقًا باسم جريس 1، بتحديث وجهته المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص به إلى مرسين في تركيا، وهي مدينة ساحلية في جنوب البلاد وموطن محطة نفط.
ولم يعترف وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين على الفور بالوجهة الجديدة المبلغ عنها لأدريان داريا، التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني بقيمة حوالي 130 مليون دولار.
ولم يكن هناك أي رد فعل فوري من تركيا، التي يتعامل رئيسها رجب طيب أردوغان مباشرة مع طهران وروسيا بشأن الحرب السورية الطويلة.
ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.
وأدى احتجاز الناقلة وإطلاق سراحها لاحقًا من قبل جبل طارق إلى زيادة التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من جانب واحد من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 مع القوى العالمية قبل أكثر من عام.
وفي ذلك الوقت خسرت إيران مليارات الدولارات من الصفقات التجارية التي سمحت بها الصفقة، حيث أعادت الولايات المتحدة فرض وفرضت عقوبات تمنع طهران إلى حد كبير من بيع النفط الخام على ظهره، وهو مصدر حاسم للعملة الصعبة للجمهورية الإسلامية.
في وثائق المحكمة الفيدرالية الأمريكية، تزعم السلطات أن المالك الحقيقي لأدريان جريس هو الحرس الثوري الإيراني، وهي منظمة شبه عسكرية مسؤولة فقط عن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.