كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يناقش حرائق الأمازون مع الزعيم البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الرئيس دونالد ترامب إلى نظيره جير بولسونارو على الهاتف يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي أذن فيه الرئيس البرازيلي لجيش بلاده بالمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الهائلة التي تلتهم حاليًا أجزاء من غابات الأمازون المطيرة.

يقول ترامب إنه تحدث مع بولسونارو وعرض المساعدة الأمريكية في مكافحة حرائق الأمازون. واوضح العلماء إن عدد الحرائق ارتفع بنسبة 84 ٪ في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.

و قد غرد ترامب عبر حسابه علي تويتر قائلا "لقد تحدثت للتو مع رئيس البرازيل جير بولسونارو.. آفاق التجارة في المستقبل مثيرة للغاية وعلاقتنا قوية، وربما أقوى من أي وقت مضى. وأخبرته إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع المساعدة في حرائق غابات الأمازون المطيرة، فنحن مسنعدون للمساعدة!"

واوضح مسؤول أمريكي إنه لم يكن هناك طلب رسمي من حكومة بولسونارو، لكن كانت هناك محادثات بينهما وبين الولايات المتحدة حول المساعدة في مكافحة الحرائق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ان البرازيل "لم تطلب بعد المساعدة... ونحن على استعداد للنظر في أي طلب من هذا القبيل.. إننا نشارك الحكومة البرازيلية مخاوفها من حرائق غابات الأمازون وتأثيرها على مجتمعات المنطقة والموارد الطبيعية".

