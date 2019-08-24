كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحثة أمريكية تفضح أوسع عملية تعبئة غير مشروعة في أمريكا تورطت فيها قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضحت باحثة أمريكية بالوثائق والأدلة أوسع عملية تعبئة غير مشروعة في الولايات المتحدة تورطت فيها قطر، من خلال نسج تحالفات مع خصوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الديمقراطيين والإعلاميين وتمويلهم لضرب صورته وتبرئة ساحة الدوحة من تهم الإرهاب.

وأعدت الباحثة الأمريكية إرييل ديفيدسون تقريرًا عبر موقع "ذا فيدراليست"، أوضحت فيه أن قضية برويدي تسلط الضوء عن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه وسائل الإعلام لمهاجمة مواطن أمريكي.

وقالت الباحثة الأمريكية، خلال تقريرها، إن برويدي على مدار العقدين الماضيين كان بين ممن حذروا من تهديدات الإسلام السياسي المنبثق عن تنظيم الحمدين، وبينما كان يدعم الحلفاء في الشرق الأوسط للتصدي للإخوان، كانت قطر تشارك في حملة علاقات عامة مكثفة بهدف تبرئة ساحة الدوحة من تهم الإرهاب.

وأوضحت أن تنظيم الحمدين مول خلال الحملة وسائل إعلام ومراكز أبحاث، فضلًا عن توظيف حاشية كبيرة من جماعات الضغط مقابل ملايين الدولارات شهريًا، لكن كان برويدي يحاول منع الجهود القطرية تلك من كسب ود واشنطن.

ورأت ديفيدسون أنه رغم أن برويدي ليس معروفًا للكثيرين خارج الدوائر السياسية، تعتبر قصته إنذارًا بشأن قدرة تأثر وسائل الإعلام بالعملاء الأجانب، بعدما أصبح في عام 2017 أبرز منتقدي قطر جراء دعمها لحماس وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشارت إلى أن تعامل الإعلام مع برويدي، سواء كان نابعًا من رغبة لحماية قطر أو التشهير بترامب، فهو مقلق بشكل بالغ؛ إذ أظهر قبولًا متزايدًا بين المراسلين الصحفيين لاستخدام وثائق تم اختراقها ثم إخفاء مصادر قصصهم.

ولفتت إلى أن ما قاله برويدي يطرح صورة خطيرة حول اختراق حكومة أجنبية لمواطن أمريكي في محاولة لإسكاته من خلال تشويه سمعته.

وبالنظر إلى عدد المقالات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز بشأن برويدي، قالت الباحثة الأمريكية: يبدو أن المراسل له علاقة طويلة الأمد بأشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة، ويساعد بشغف حملتهم ضد المتبرع الجمهوري السابق خاصة أنها تستند لرسائل بريد إلكتروني مسروقة".

وأوضحت الباحثة الأمريكية أن الشائع بالنسبة للمراكز البحثية هو تواصل المتبرعين معها بشأن سياسات ورؤى تتسق معهم ويدفعون لهم المال للقيام بذلك، والمراكز حرة في رفض تلك الأموال حال بدا أن رؤى المتبرع تتعارض مع مهمة المنظمة أو أولوياتها.

لكن ما ليس شائعًا – بحسب الباحثة – هو تحويل الوثائق المخترقة لسلاح وغسل استراتيجي لتلك المعلومات عبر الصحافة، مشيرة إلى أن محنة برويدي تسلط الضوء على مخاطر تحيز الإعلام، الذي يجعلها عرضة للنفوذ الأجنبي خاصة من قبل نظام قطر.

وفي أوائل يناير 2018، استهدف المتسللون رسائل البريد الإلكتروني لرجل الأعمال في لوس أنجلوس والناشط السياسي والمانح إليوت برودي وزوجته ومساعده الشخصي، وعلى مدار الأشهر القليلة القادمة، وفقًا لدعوى قانونية تم تقديمها هذا الصيف، تمكن هؤلاء المهاجمون الإلكترونيون من الوصول إلى آلاف المستندات والاتصالات السرية على خادم شركته وفي حسابات البريد الإلكتروني.

وعلى الرغم من أن برودي غير معروف للعديد من الأوساط السياسية الخارجية، إلا أن قصته بمثابة تحذير مروع لقدرة وسائل الإعلام الحزبية المتطرفة على التأثير على عملاء أجانب في محاولة "لإسقاط" الرئيس ترامب.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، وآخرها الأسبوع الماضي - ظهرت موجة من القصص المحرجة حول برويدي عبر المنشورات الرئيسية، وجاء آخر إصدار من صحيفة نيويورك تايمز -التي تلاحقها شبهات مع قطر - ، حيث قدم كينيث فوغيل، مراسل صحيفة بوليتيكو السابق، القصة الرئيسية العاشرة للصحيفة عن برويدي في الأشهر الـ 19 الماضية، تلاها في وقت لاحق الـ11 التي صممت فقط لتضخيم وتكثيف القصة العاشرة.

تشير الكاتبة إلى أن قطر واليسار الأمريكي يصنعان تحالفا غريبًا، لكن كما كتب الباحث الأمريكي ديفيد ريبوي في مقال سابق نشر عبر "ذا فيدراليست"، فإن استراتيجية قطر الماهرة المتمثلة في مواءمة نفسها مع اليسار الأمريكي قد حققت أرباحًا لا تصدق، فأعداء قطر هم الآن أعداء اليسار - وبشكل افتراضي - أعداء الإعلام.

وكتب ريبوي حينها: "كانت الإمارة الخليجية الصغيرة تتحدث ببراعة بلغة اليسار، حيث تمكنت قطر من دعوة الصحفيين الحزبيين من خلال تكييف الدعاية والرسائل لإيجاد جمهور متقبل، ومن خلال تكرار القضايا التي تهم اليسار السياسي - مثل الإسلاموفوبيا ومعاداة الرأسمالية وتفوق البيض وما شابه - تمكنت وسائل الإعلام القطرية وجماعات الضغط ووكلاء التأثير من جمع قدر كبير من النوايا الحسنة من هذا المجتمع القوي للغاية مع مكبرات الصوت العملاقة".

وفي صيف 2017، بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس ترامب للمملكة العربية السعودية وإسرائيل، اندلع صراع متوتر بين قطر وجيرانها، وطالبت دول الخليج، التي طالما كانت حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، القطريين بالكف عن الترويج للإخوان المسلمين واستخدام شبكة الجزيرة لبث التحريض ضد النظام في بلدانهم.

وقرر الرباعي العربي "مصر والسعودية والبحرين والإمارات"، مقاطعة النظام الحاكم في الدوحة، الذي أعلن تحديه وواصل دعمه للإخوان والتطرف، كما وصل الأمر إلى تمجيد الداعية المعادي للسامية يوسف القرضاوي.

Advertisements

وكشفت الكاتبة إرييل ديفيدسون سبب عداء النظام القطري لبرويدي، مشيرة إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، كان برودي من بين هؤلاء الذين حذروا من تهديد الإسلام السياسي المدعوم بقوة من قطر، حيث دعموا ماليا العديد من الخبراء الذين يقومون بالبحث والدعوة نيابة عن استجابة قوية لهذا الخطر.

كما عمل برويدي في المجلس الاستشاري للأمن الداخلي للرئيس جورج دبليو بوش في الفترة من 2006 إلى 2009، حيث شارك مع مجموعة من مسؤولي الأمن، بدءا من وزير الأمن الداخلي مايكل تشيرتوف إلى مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق وويليام ويبستر إلى خبير الإرهاب ومحاضر وليد فارس.

وعندما اندلعت الحرب الباردة بين قطر وجيرانها، فسر برودي أن الحلفاء المسلمين لأمريكا في الشرق الأوسط يمكنهم توجيه ضربة كبيرة للحركة الإسلامية التي يعتبرها تهديدًا لهذا البلد وإسرائيل.

ونتيجة لذلك، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، انخرط برويدي في الأعمال التجارية في المنطقة على أساس هذا الرأي المشترك للتهديد الذي يمثله الإخوان.

بينما كان برويدي يدعم حلفائه في الشرق الأوسط لمحاربة جماعة الإخوان، كانت قطر تشارك في هجوم هائل عليه مستخدمة شركات العلاقات العامة، كما قامت بتمويل وسائل الإعلام بشكل مباشر ومن خلال ملايين الدولارات الإعلانية ومؤسسات الفكر والرأي، مثل معهد بروكينغز ومجموعة الأزمات الدولية.

وهنا شن برودي هجومه على قطر في الولايات المتحدة، حيث أطلق حملة حذر فيها من مخاطر الإمارة التي تدعم الإسلاميين، بما في ذلك رعاية المؤتمرات في مؤسسات الفكر والرأي مثل معهد هدسون ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

لكن على الجانب الآخر انتهجت قطر أعمالا غير مشروعة للانتقام، إذ استخدمت أذنابها لشن الهجمات الإلكترونية، التي يتم تسليحها بواسطة هيئة صحفية لا تهتم أخلاقيا بتلقي الوثائق المسروقة والمخترقة.

وحسب التقرير قامت صحيفة "نيويورك تايمز" باختلاق قصة تتهم فيها برويدي باستغلال علاقته بالرئيس على نحو غير صحيح لإبرام صفقات ضخمة لصالح أعماله التجارية، وأن الصحفيين كينيث فوغل وديفيد كيركباتريك وديكلان والش، الذين اشتركوا في كتابة التقرير، اطلعوا حصريًا على وثائق خاصة ورسائل بريد إلكتروني، تتضمن أدلة على سلوكيات فاسدة.

التحذيرات التي طرحها برويدي ترسم صورة صارخة حول حكومة أجنبية تقوم باختراق مواطن أمريكي في محاولة لإسكاته عن طريق تشويه سمعته، وبالنظر إلى عدد مقالات نيويورك تايمز التي صاغها فوغل حول برودي، استنادًا إلى رسائل البريد الإلكتروني المسروقة هذه، يبدو أن للمراسل علاقة طويلة الأمد مع أشخاص زُعم أنهم ارتكبوا جريمة خطيرة ويساعد بفارغ الصبر حملاتهم ضد المتبرع الجمهوري السابق.

علاوة على ذلك، هناك مفارقة كبيرة في التغطية التي قدمها فوغل وزملاؤه في وسائل الإعلام. تشير تغطيتهم إلى ما لا نهاية إلى أن برودي كان يحاول التأثير على النقاش السياسي الأمريكي لصالح المصالح الأجنبية.

ومع ذلك، فإن مقالات فوغل، مثلها مثل العديد من المقالات الأخرى عن برودي، تستند إلى رسائل البريد الإلكتروني التي يزعم أن المتسللين القطريين يسعون لتدمير ناقد بارز. إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فمن الذي يعمل في الواقع العلاقات العامة لبلد أجنبي هنا؟

وسعى برويدي إلى مواجهة الهجوم القطري الناعم في الولايات المتحدة، وخصوصاً داخل دوائر صنع القرار. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقارير عن الحملة التي أطلقتها برويدي للتحذير من مخاطر الإمارة التي تدعم الإسلاميين، بما في ذلك رعايته المؤتمرات في مؤسسات الفكر والرأي مثل معهد هدسون ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. ودفع برويدي منحاً تكريمية للمتحدثين في هذه المؤتمرات ولوضع التقارير والأبحاث ووفر منصة ضرورية للنقد الشرعي لقطر ولتمويلها للإرهاب والتحريض الإسلامي.

واعتبر تقرير "ذا فيدراليست" أن مثل هذه الهجمات الإلكترونية التي تدعمها هيئات صحفية لا تهتم أخلاقياً بتلقي الوثائق المسروقة والمقرصنة هي طريقة وحشية جديدة لخوض حرب إعلامية. ولا شك في أن شرح الاتهامات أو دحضها أو وضعها في سياقها (والتي غالباً ما تكون بلا أساس أو ملفقة) يؤدي إلى الوقوع في الوحل مع الصحافيين والنشطاء الذين يتمتعون بموازنات لا حدود لها، لا سيما عند التعامل مع أي شخص يدعم ترامب. وبالنسبة إلى وسائل الإعلام الحزبية المتحمسة، يصير كل رد ذريعة لتسليط الضوء على القصة مرة أخرى.

ومن المثير للاهتمام، أن ديفيد كيركباتريك وديكلان والش من صحيفة "نيويورك تايمز" ساهما في رواية فوغل الأخيرة. ويوضح كاتب الأمن القومي جوردن شاشتل أن المراسلين الثلاثة مدرجون في ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بسبب اجتماعهم مع جماعات الضغط القطرية حول العملية المستمرة ضد برويدي.

وفي حين تورد دعوى برويدي أن حملة قام بها عملاء وجماعات ضغط يعملون لصالح قطر لاختراق وتوزيع مواده المسروقة، فإن مثل هذه الاتهامات لم تثبت بعد كحقيقة واقعة في المحكمة. ومع ذلك، من المعروف أن الوكلاء الأجانب المسجلين لقطر يجتمعون مع عشرات الصحافيين، مما يضفي مصداقية كبيرة على هذه الاتهامات.

بالإضافة إلى موقفه من قطر، فإن قرب برويدي من الرئيس جعله هدفًا محتملاً لغضب اليسار. وتخلص الصحافية إلى أن سلوك وسائل الإعلام حيال برويدي، سواء أكان ناشئاً من الرغبة في حماية قطر أو ضرب ترامب، هو أمر مزعج للغاية ويظهر قبولًا متزايدًا بين مراسلين لاستخدام مستندات يتم اختراقها بشكل غير قانوني (وفي حالة برويدي من عملاء يعملون لقطر) ثم إخفاء مصادر قصصهم.

وأكدت أن المعلومات التي قدمها برويدي ترسم صورة صارخة: حكومة أجنبية تقوم باختراق بريد مواطن أمريكي في محاولة لإسكاته عن طريق تشويه سمعته. ونظراً إلى عدد مقالات فوغل في "نيويورك تايمز" استناداً إلى رسائل البريد الإلكتروني المسروقة هذه، يبدو أن المراسل لديه علاقة طويلة الأمد مع أشخاص ارتكبوا جريمة خطيرة ويساعدون بفارغ الصبر حملتهم المزعومة ضد المتبرع الجمهوري السابق.