كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يعلن عن زيادة جديدة في التعريفة الجمركية على السلع الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أعقاب التراجع الكارثي في الأسهم عقب الأخبار الاقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سيتم تشديدها أكثر.

ونشر "ترامب" هذا الإعلان مساء الجمعة عبر "تويتر"، بعد حوالي ساعة من إغلاق بورصة نيويورك لليوم. وكان مؤشر داو جونز الصناعي قد انهار بالفعل 623 نقطة من جرس الإغلاق.

وقال "ترامب": "على مدى سنوات عديدة، تستفيد الصين والعديد من الدول الأخرى من الولايات المتحدة في مجال التجارة وسرقة الملكية الفكرية وغير ذلك الكثير".

وأضاف: "لقد خسر بلدنا مئات المليارات من الدولارات سنويًا أمام الصين، مع عدم وجود نهاية في الأفق. للأسف، سمحت الإدارات السابقة للصين بالتقدم إلى حد بعيد في التجارة العادلة والمتوازنة بحيث أصبحت عبئًا كبيرًا على دافعي الضرائب الأمريكيين".

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وأوضح "ترامب": "بصفتي رئيسًا، لم يعد بالإمكان السماح بحدوث ذلك! بروح تحقيق التجارة العادلة، يجب علينا موازنة هذه العلاقة التجارية غير العادلة للغاية. لا ينبغي أن تضع الصين تعريفة جديدة على 75 مليار دولار من منتج الولايات المتحدة بدوافع سياسية!".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه: "بدءًا من الأول من أكتوبر، سيتم فرض ضريبة بقيمة 250 مليار دولار على السلع والمنتجات من الصين، التي تخضع حاليًا للضريبة بنسبة 25٪، على 30٪. بالإضافة إلى ذلك، ما تبقى من 300 مليار دولار من السلع والمنتجات من الصين، التي كانت تخضع للضريبة من 1 سبتمبر بنسبة 10 ٪، والآن سيتم فرض ضريبة على 15 ٪".

كما كتب "ترامب": "شكرًا لك على اهتمامكم بهذا الأمر!".

أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) بيانًا الجمعة عقب تعليقات الرئيس ، مشيرًا إلى أن "فترة الإشعار والتعليق" سوف تسبق فرض التعريفة الجمركية الجديدة.