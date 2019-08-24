بوليف: منحنا 5463 رخصة استثنائية للنقل في 10 أيام ولا مجال لاستفادة المحظوظين

بعدما أثير موضوع منح الرخص الاستثنائية للنقل جدلا في الأيام الماضة، وتحدث البعض عن استفادة المحظوظين منها، خرج محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل ليوضح.
وأكد بوليف في توضيح نشره بصفحته بالفايسبوك، أنه “في المناسبات الدينية والوطنية والعطل المدرسية، تكثر التنقلات، وهو الأمر الذي يفرض توفير وسائل استثنائية لتلبية حاجيات المسافرين”.
وتحدث كاتب الدولة عن وجود “وفق مقاربة استباقية وتشاورية مع المعنيين على صعيد المصالح الخارجية للوزارة”.
وأضاف، “خلافا لما يروجه البعض من كون بعض المحظوظين فقط هم الذين يستفيدون من الرخص الاستثنائية، فقد تم منح 5463 رخصة استثنائية للنقل الجماعي للمسافرين بين 5 و15 غشت 2019”.
وأفاد بوليف أن جهة الدار البيضاء سطات تعتبر المستفيد الأكبر من الرخص الاستثنائية، بما مجموعه 2223 رخصة، تليها جهة الشمال بـ1219 رخصة، ثم جهة سوس بـ801 لسوس.
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