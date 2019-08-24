شكرا لقرائتكم خبر عن مناهضون للعنصرية بألمانيا يتظاهرون اليوم على وقع تقدم اليمين والان مع التفاصيل
ينظم آلاف من مناهضي العنصرية مظاهرة السبت في شرق ألمانيا مع توقع فوز اليمين في انتخابات ولاية ساكسونيا وبراندنبورج.
ويطالب منظمو الفعالية التي يتوقع أن يشارك فيها الآلاف في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا بمجتمع جامع وضد رهاب الأجانب والعنصرية.
وتنظم المظاهرة مجموعة "انتيلبار" التي سبق أن دعت إلى فعالية مماثلة في العاصمة برلين العام الماضي وشارك فيها 250 ألف شخص.
وقال فيليكس مولر المتحدث باسم المجموعة: "نتوقع مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين".
وتأتي مظاهرة مجموعة انتيلبار قبل أسبوع من انتخابات الولاية في ساكسونيا وبراندنبورج التي يتوقع أن يحقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مكاسب كبيرة، ويخوض الحزب الانتخابات ببرنامج مناهض للهجرة.
وقال المنظمون في بيان الأربعاء الماضي إن "انتيلبار ترمز إلى مجتمع منفتح وحر، التحالف يقف ضد أي شكل من أشكال كره البشر ومناهضة المساواة بين الجنسين وضد تقييد الحقوق الأساسية وضد الانحطاط المجتمعي والفقر من أجل مجتمع يعيش فيه كل الناس بدون خوف".
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