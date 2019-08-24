شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلابي في الهند يُعلن تأييده لخطوات المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عبر اتحاد طلابي في الهند عن فخرهم واعتزازهم بكل الخطوات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي والذي برهن للعالم بأن من يدير الجنوب هم رجال دولة من الطرز الأول من حيث الترتيب والتخطيط وحرصهم على عدم أراقة الدماء.

أعلن اتحاد طلاب الجنوب في مدينة عليجار بالهند عن تأييده ومباركته للخطوات التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي بشقيها السلمية والعسكرية في عدن ومحافظات الجنوب.

وأكد طلاب الجنوب في الهند وقوفهم الكامل مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبين القوات الجنوبية باستكمال تحرير بقية المحافظات خصوصاً وادي حضرموت ومكيراس وشبوة من بقايا الإرهاب والتطرف.

ولفتوا إلى أن المجلس الانتقالي أثبت بأنه صاحب مشروع وقضية عندما دعت المملكة العربية السعودية للجلوس على طاولة الحوار لب المجلس الانتقالي الدعوة كونه يستمد شرعيته من الشعب.