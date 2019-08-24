ترامب: أمريكا تربطها علاقة طيبة فعلاً بكوريا الشمالية

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تربطها علاقة طيبة فعلاً بكوريا الشمالية وإن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "واضح جداً" معه.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن "كيم جونغ أون كان واضحاً جداً معي". وجاءت تصريحات ترامب بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو ليسقطا في البحر قبالة ساحلها الشرقي طبقاً لما قاله الجيش الكوري الجنوبي.

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