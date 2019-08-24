المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار بشبوة اليمنية

اشار المتحدث باسم المجلس الانتقالي ​الجنوب​ي للجيش اليمني نزار هيثم في تصريح الى انه "نظرا لحجم الخسائر الجسيمة المروّعة في الأرواح والأموال والمرافق العامة، وتجنباً لمخاطر سوء التقدير فإن المجلس الانتقالي الجنوبي، انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه كمفوض شعبي، يدعو جميع الأطراف في ​محافظة شبوة​ لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف ​إطلاق النار​ التي دعت إليها قيادة ​التحالف العربي​، وضمان سلامة ​القوات​ التابعة للتحالف في المحافظة"، مطالبا "القوات الجنوبية ب​الثبات​ في المواقع المتواجدة فيها والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

وحذر المتحدث "أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف"، مؤكدا أنها "ستكون عرضة للمسألة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي".

وجدد المتحدث باسم المجلس الانتقالي "الترحيب بدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ​آل سعود​ وجهود ​السعودية​ الرامية للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني"، مضيفاً: "المجلس الانتقالي الجنوبي مستعد لهذا الحوار بكل مصداقية".

وأكد أن "التطورات الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، وجوب أن يكون للجنوب تمثيلا كاملا وأساسيا في أي مفاوضات قادمة تقودها ​الأمم المتحدة​، للخروج بحلول تضمن سلاما مستداما لهذه المنطقة المهمة من ​العالم​، وفق الشرائع والقوانين الدولية التي تكفل لكل شعوب العالم الحق في ​تقرير​ مصيرها".