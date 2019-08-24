الاناضول: ناشطون يحتجون على حرائق الأمازون أمام سفارة البرازيل بالارجنتين

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "مئات الناشطين نظموا وقفة احتجاجية أمام سفارة ​البرازيل​ في العاصمة الأرجنتينية بونيس آيرس، احتجاجًا على سياسات الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو​ واستمرار ​الحرائق​ في أكبر ​غابات الأمازون​"، مشيرةً إلى أن "الوقفة الاحتجاجية جرى تنظيمها أمام مقر سفارة البرازيل في بونيس آيرس، بمشاركة العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات البيئية وبعض الجماعات اليسارية".

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