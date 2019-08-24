أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ أن "​قوات سوريا الديمقراطية​" "قسد" بدأت تفكيك تحصيناتها في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا، والتي اتفقت ​أنقرة​ و​واشنطن​ على إنشائها"، مشيرةً إلى أنه "في غضون 24 ساعة مضت على اتصال هاتفي بين ​وزير الدفاع الأميركي​ ونظيره التركي، حول ​الأمن​ في شمال شرق سوريا، قامت قوات سوريا الديمقراطية بتفكيك تحصيناتها وبذلك أثبتت تمسكها بدعم تطبيق الآلية الأمنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الأميركية: "قسد" بدأت تفكيك تحصيناتها في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.