مسؤول ايراني: الحظر الاميركي يشكل تهديدًا لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة

لفت ​السفير الإيراني​ والممثل الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الدولية الأخرى التي تتخذ من ​فيينا​ مقرا لها كاظم غريب أبادي إلى ان "التفرد والحظر اللامشروع يشكلان تهديدا رئيسيا لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة"، محذراً من "العواقب الوخيمة المترتبة على التفرد والحظر غير القانوني على مكافحة الجريمة الدولية المنظمة ، بما في ذلك ​المخدرات​".

وشدد على "ضرورة تضافر الجهود الدولية على اساس الاداراك الواعي وصولا الى اجتثاث جذور هذه المشاكل"، مشيراً إلى أن "مكافحة الجريمة المنظمة باتت تحديا رئيسا امام ​المجتمع الدولي​ وذلك نظرا الى إلى ظهور جوانب جديدة منها ، بما في ذلك الجريمة الإلكترونية"، مشيراً إلى ان "مواجههة هذا التحدث يستلزم نهجا شاملا يقوم على التفهم الواعي للظروف التي تقف وراء ظهور هذا التحدي كما يحتاج الى تعاون دولي حقيقي".

كما أشار إلى أنه "في هذا المنعطف الحرج الذي تتعرض فيه التعددية للخطر جراء مغامرات عدة قليلة من الدول وسياساتها الساذجة ما يستدعي تعاونا وتنسيقا دوليا قويا يحظى بدعم وتوجيه من منظمة ​الامم المتحدة​".