محمد قباني عن الغاء الالقاب: خطوة الى الامام في المسيرة الديموقراطية

اشار النائب السابق ​محمد قباني​ الى انه "كنت قد تقدمت بتاريخ 13/2/2013 باقتراح قانون لإلغاء الألقاب واستعمال لقب السيدة أو السيد للجميع بما في ذلك الرؤساء والوزراء والنواب وسواهم من الرسميين. وكذلك تقدمت النائبة ​بولا يعقوبيان​ باقتراح مماثل منذ حوالى العام. وسررنا أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أقر الاقتراح وعمم ذلك ألامين العام للمجلس".

ولفت قباني في بيان له، الى "إن لقب السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس ​مجلس النواب​ والسيد رئيس مجلس الوزراء لا ينقص من أهمية المنصب فهكذا يخاطب رئيس جمهورية ​الولايات المتحدة الأميركية​ وهو أقوى رجل في العالم، وكذلك الرئيس الفرنسي والرئيس الروسي، ومن المهم أننا خطونا خطوة إلى الأمام في المسيرة الديموقراطية. أهنىء السادة الرؤساء الثلاثة والسادة الوزراء والنواب بهذا القرار الديموقراطي. وأتمنى أن يراقب السيد وزير الاعلام ​وسائل الاعلام​ المختلفة بالنسبة للتقيد بهذا القرار. ويبقى الرأي العام هو الرقيب الدائم. وأتمنى أن أخطاب بلقب السيد محمد قباني لأنني أعتز باسمي المجرد، أكثر من أي لقب".