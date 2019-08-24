دائرة الارصاد: لا صحة للانباء عن تعرض لبنان لموجة حر غير اعتيادية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس صيفيّ على الحوض الشرقي للمتوسط.
واشارت الى انه لا صحة للانباء عن تعرض لبنان لموجة حر غير اعتيادية ، واوضحت ان الحرارة المحسوسة تكون مرتفعة على الساحل عندما ترتفع الرطوبة.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: مشمس إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكوّن ضباب أحياناً.
الأحد: قليل الغيوم يتحول الى غائم جزئيا اعتبارا من الظهر مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالانخفاض الطفيف على الجبال والداخل.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.
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