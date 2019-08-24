دائرة الارصاد: لا صحة للانباء عن تعرض لبنان لموجة حر غير اعتيادية

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس صيفيّ على الحوض الشرقي للمتوسط.

واشارت الى انه لا صحة للانباء عن تعرض ​لبنان​ لموجة حر غير اعتيادية ، واوضحت ان الحرارة المحسوسة تكون مرتفعة على الساحل عندما ترتفع الرطوبة.

الطقس المتوقع في لبنان:

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السبت: مشمس إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وتكوّن ضباب أحياناً.

الأحد: قليل الغيوم يتحول الى غائم جزئيا اعتبارا من الظهر مع تشكل ​الضباب​ المحلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالانخفاض الطفيف على الجبال والداخل.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.