ميشال موسى: الاولوية للاقتصاد ومشكلة التعيينات تحل بايجاد آلية واضحة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ في حديث اذاعي الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ اتخذ الموقف الذي اتخذه في ​مجلس الوزراء​ في تعيين ​المجلس الدستوري​ بعد أن شعر الموضوع ذاهب باتجاه الحسم في مجلس الوزراء وأننا قد نذهب الى أزمة اكبر بكثير من تلك الموجودة"، مشيرا الى ان "البلد قائم على التوافق ولا قدرة ولا امكانية ان نقع بمشكلة في تعيينات الفئة الاولى الا ان نتبع آلية واضحة وشفافة".

وشدد على ان "مشكلة الجبل كان من الممكن أن تعرض على مجلس الوزراء ويتم التصويت فيها لكن الجميع تجنب هذا الكأس المر وهناك مشكلة في طريقة ادارة هذه الأمور"، لافتا الى أن "كل الناس تشعر بانكفاء خدمات ​الدولة​ للدواعي ​الاقتصاد​ية وتشعر ان الثقة بين ال​سياسة​ والناس تبعد وعلى مجلس الوزراء استلحاق نفسه من اجل تأمين الامور للناس"، معتبرا ان "الاولوية اليوم هو للاقتصاد وهو لا ينتظر لأن عوامل اللا ثقة بدأت تزداد".