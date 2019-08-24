أبو فاعور: صفحة جديدة بحماية المنتجات الوطنية رغم محاولات العرقلة

اشار وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ تعلقيا على المرسوم 5497 المتعلق بفرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية، الى انها "صفحة جديدة في تاريخ الصناعة اللبنانية. الشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزيري المالية علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وكل مكونات الحكومة التي دعمت القرار. القرار أصبح ساري المفعول رغم كل محاولات العرقلة التي حصلت من قبل المحتكرين واصحاب المصالح التجارية. القرار هو تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية نحو العقل الانتاجي القادر على انتاج نهضة اقتصادية والاجابة على الكثير من التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ان كان لجهة التنمية الاجتماعية والاقتصادية او فرص العمل او استجلاب النقد النادر ووقف النزيف المالي بسبب الاستيراد الكبير والعجز في الميزان التجاري. شكرا لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعم ويدعم كل الافكار والمشاريع الهادفة الى تعزيز الصناعة ومنطق الانتاج".

اضاف قائلا "الصناعة والصناعيون سيكونون على مستوى المسؤولية في تحفيز وزيادة الانتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني".

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