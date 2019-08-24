اللواء خير: اتفاق لاعادة اللبنانيين الذين سافروا عبر شركة نيو بلازا تورز من تركيا وجورجيا

اشار الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير​ الى "ان الاتفاق الذي تم مع ​الهيئة العليا للاغاثة​ والمديرية العامة للطيران المدني وبكفالة مدير ​الطيران المدني​ للوكالات السفر و​السياحة​ افضى الى حل يقضي بعودة اللبنانيين الموجودين في ​تركيا​ و​جورجيا​ والذين سافروا عبر شركة نيو بلازا تورز، على ان تدفع الهيئة نصف اجرة ال​طائرة​ والنصف الاخر على حساب وكالات السفر".

واعلن اللواء خير "رفع شكوى قضائية ضد الشركة، وكل من تثبت مشاركته حفاظا على ​المال​ العام".

وبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارا من مساء امس، وقد وصلت اول طائرة ركاب الى ​مطار بيروت​ صباح اليوم قادمة من مرمريس وتباعا ستصل باقي الطائرات.



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