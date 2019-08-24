الصين تفرج عن موظف القنصلية البريطانية في هونغ كونغ

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هونغ كونغ: أكدت عائلة موظف في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ كان قد أوقف في الصين، السبت أنه عاد إلى المستعمرة البريطانية السابقة.
وكتبت عائلة سايمون شينغ على صفحتها على موقع فايسبوك أنه "عاد إلى هونغ كونغ"، موضحة أنه "سيحتاج بعض الوقت للاستراحة".
كان شينغ فقد في الثامن من أغسطس بعد توجّهه إلى مدينة شينزن الواقعة على حدود هونغ كونغ. وأعلنت الحكومة الصينية بعد ذلك أنه موقوف لمدة 15 يومًا لخرقه قانونًا يتعلق بالأمن العام من دون تحديد التهمة بدقة.
ورفضت عائلة الموظف الجمعة تقريرًا نشرته إحدى وسائل الإعلام الحكومية الصينية بشأن اختفاء ابنها في الصين القارية في مطلع أغسطس، وأفاد أنّه أوقف لأنه "استعان بخدمة مومسات". وقالت العائلة إن التقرير "ملفق".
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