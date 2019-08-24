نداء موريتاني لحذف التأشيرة

وجه المستشار السابق للرئيس الموريتاني، ووزير الإعلام السابق، محمد ولد لمين، نداء إلى الملك محمد السادس يناشده فيه إصدار قرار لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الموريتانيين.

وقال ولد لمين، في مقال نشرته صحيفة «الأيام» الأسبوعية، إنه سيكون سعيدا جدا «لو أمر جلالته، ولو بشكل أحادي، بإلغاء تأشيرة الدخول عن الموريتانيين.. فكم هي مخجلة مشاهدة طوابير المغاربة والموريتانيين أمام القنصليات، ورؤية الأفارقة الأباعد يتحركون نحو المغرب بسلاسة».

وقال الوزير الموريتاني السابق إن الأمر لا يرتبط بالضرورة بقاعدة التبادل والتناظر، «فليس كل رئيس دولة أميرا للمؤمنين ولا حصيفا بالضرورة»، مؤكدا أن قرارا أحاديا من جانب المغرب سيؤدي إلى «حشر الطرف الموريتاني المتردد في الزاوية».