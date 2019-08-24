حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، حارا، وتكون درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم بقليل، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.
درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 22، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 23، صفد 32 – 21، طبرية 40 – 26، الناصرة 33 – 23، حيفا 31 – 26، يافا 31 – 26، القدس المحتلة 32 – 21، عسقلان 31 – 26، عين جدي (البحر الميت) 40 – 32، بئر السبع 35 – 22، أم رشرش (إيلات) 39 – 30.
أما يوم غد، الأحد، وبعد غد الإثنين، فمن غير المتوقع أن يطرأ تغيير ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون فوق المعدلات السنوية.
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