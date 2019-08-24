شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: العلاقات الإماراتية الهندية مميزة على جميع الصعد والمجالات والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة خليجية، أن "العلاقات الإماراتية الهندية مميزة على جميع الصعد والمجالات، فهي علاقة صداقة متينة تمتد إلى ما يقارب قرناً من الزمان، عززها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت في تميزها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت"زيارات مكثفة بين قيادتي البلدين، ساهمت في تنمية وتطوير العلاقات، حيث يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة رسمية للدولة، يلتقي خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يشدد دوماً على متانة العلاقة مع نيودلهي في مختلف المجالات".

وتابعت "وجهات نظر سياسية متطابقة للبلدين حول قضايا المنطقة، وتحديداً رفض الإرهاب، والعمل على استتباب الأمن وإحلال السلام الذي يشكل قاعدة صلبة للتنمية، إضافة إلى ارتباط الإمارات والهند بعلاقات اقتصادية متنامية، يتم بحثها بشكل دوري خلال الزيارات، وتفعيلها عبر قمة الشراكة التي عقدت على مدى عامين متتاليين في الهند والإمارات".

واختتمت "تميز العلاقات ساهم في نمو التبادل التجاري بين البلدين في نهاية العام الماضي إلى 132 مليار درهم، ورفع الاستثمارات الإماراتية في الهند إلى نحو 22 مليار درهم، وما زالت العلاقات الاقتصادية والتجارية تنمو، بفعل التقارب بين الشعبين، وحرص قيادتي البلدين على توسيع آفاقها، ترجمة لهذه الروابط التاريخية".