مرشح تونسي يخوض المعركة الانتخابية من خلف القضبان

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، على أن المعتقل، نبيل القروي، ما يزال يعتبر مرشحاً لانتخابات الرئاسة إذا لم يصدر ضده حكم قضائي بات.
وأضاف، أن "هذه المسألة تفرض علينا عدة فرضيات، أهمها إذا كان الإيقاف التحفظي سيتواصل إلى مرحلة الحملة الانتخابية قد تكون هناك بعض التساؤلات حول حرمان مترشح من القيام بحملة انتخابية من المفروض أن يكون فيها مبدأ المساواة بين المترشحين".
واستدرك: "لكن هنا يبقى للقضاء السلطة الكاملة، وهو مستقل، وللقضاء التدابير الاحترازية التي يمكن أن يتخذها بأي شكل من الأشكال".
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، أمس الجمعة، عن توقيف مرشح انتخابات الرئاسة، نبيل القروي، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
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