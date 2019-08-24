مرشح تونسي يخوض المعركة الانتخابية من خلف القضبان

وقال بفون، لراديو "شمس اف ام"، بحسب "روسيا اليوم"، عقب ساعات على إعلان وزارة الداخلية توقيف القروي، إن "الفصل 27 من الدستور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وعلى ضوء هذا يبقى القروي مترشحاً حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة".وأضاف، أن "هذه المسألة تفرض علينا عدة فرضيات، أهمها إذا كان الإيقاف التحفظي سيتواصل إلى مرحلة الحملة الانتخابية قد تكون هناك بعض التساؤلات حول حرمان مترشح من القيام بحملة انتخابية من المفروض أن يكون فيها مبدأ المساواة بين المترشحين".

واستدرك: "لكن هنا يبقى للقضاء السلطة الكاملة، وهو مستقل، وللقضاء التدابير الاحترازية التي يمكن أن يتخذها بأي شكل من الأشكال".

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، أمس الجمعة، عن توقيف مرشح انتخابات الرئاسة، نبيل القروي، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.