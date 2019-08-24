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مرشح تونسي يخوض المعركة الانتخابية من خلف القضبان

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، على أن المعتقل، نبيل القروي، ما يزال يعتبر مرشحاً لانتخابات الرئاسة إذا لم يصدر ضده حكم قضائي بات.
وقال بفون، لراديو "شمس اف ام"، بحسب "روسيا اليوم"، عقب ساعات على إعلان وزارة الداخلية توقيف القروي، إن "الفصل 27 من الدستور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وعلى ضوء هذا يبقى القروي مترشحاً حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة".

وأضاف، أن "هذه المسألة تفرض علينا عدة فرضيات، أهمها إذا كان الإيقاف التحفظي سيتواصل إلى مرحلة الحملة الانتخابية قد تكون هناك بعض التساؤلات حول حرمان مترشح من القيام بحملة انتخابية من المفروض أن يكون فيها مبدأ المساواة بين المترشحين".

واستدرك: "لكن هنا يبقى للقضاء السلطة الكاملة، وهو مستقل، وللقضاء التدابير الاحترازية التي يمكن أن يتخذها بأي شكل من الأشكال".

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، أمس الجمعة، عن توقيف مرشح انتخابات الرئاسة، نبيل القروي، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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