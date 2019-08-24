الإفراج عن موظف القنصلية البريطانية المحتجز في الصين

أطلقت السلطات الصينية، السبت، سراح موظف بالقنصلية البريطانية بهونج كونج اعتقل في 8 أغسطس/آب الجاري أثناء توجهه إلى مدينة شينزن الحدودية.

وأكدت عائلة الموظف سايمون شينغ الذي يعمل في قنصلية المملكة المتحدة بهونج كونج أنه عاد، اليوم السبت، إلى منزله.

وقالت العائلة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن شينغ عاد إلى هونج كونج، مشيرة إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للاستراحة.

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وكان شينغ فقد في 8 أغسطس/آب عند توجهه إلى مدينة شينزن، الواقعة على حدود هونج كونج.

وأعلنت الحكومة الصينية بعد ذلك أنه موقوف لمدة 15 يوما، لخرقه قانونا يتعلق بالأمن العام دون تحديد التهمة بدقة.

وكانت بريطانيا قد أعربت في وقت سابق من الأسبوع عن قلقها بشأن تقارير وسائل الإعلام في هونج كونج التي تفيد باختفاء أحد أفراد قنصليتها في البر الرئيسي الصيني، وإمكانية اعتقاله.



ورفضت عائلة الموظف، الجمعة، تقريراً نشرته إحدى وسائل الإعلام الحكومية الصينية بشأن اختفاء ابنها في الصين القارية مطلع أغسطس/ آب أشار إلى أنّه أوقف لـ"استعانته بخدمة مومسات". وقالت العائلة أن التقرير "ملفق".