مسؤول أمريكي: سنفرض بكل قوة العقوبات المتعلقة بناقلة النفط الإيرانية

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب وكالات_الخليج 365

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة نفط إيرانية تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها.



وقال المسؤول، بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها: "تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة".

وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة أدريان داريا، التي كانت تعرف في السابق باسم غريس1، كانت متجهة صوب اليونان رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.

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وحذر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف "يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل‭‭ ‬‬بشكل مباشر أو غير مباشر‭‭ ‬‬مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها".

وتم الإفراج عن الناقلة بعد احتجازها لنحو خمسة أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.

وفور الإفراج عن الناقلة أمرت محكمة اتحادية أمريكية بمصادرتها لأسباب مختلفة لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.

وقالت طهران إن أي تحرك أمريكي لمصادرة السفينة مجدداً ستكون له "عواقب وخيمة".