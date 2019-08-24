مناوي يطلب إشراك السيسي وآبي أحمد في ملف سلام السودان

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

طالب رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، رئيس دولة الجنوب، سلفاكير، بإشراك قادة تشاد ومصر وإثيوبيا، للعب دور رئيس في عملية السلام بالسودان، منوهاً إلى أن مشاركة أولئك القادة ليكونوا جزءاً من الجهود الجارية لاستعادة السلام.

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والتقى مناوي برئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير، بالقصر الرئاسي في العاصمة جوبا، بدعوة رسمية من الرئيس سلفاكير. وقال مناوي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الاجتماع ركز على الجهود المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار في السودان بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأبان أركو، أن اجتماعه مع كير، أمن على البدء في اتخاذ خطوات عملية لإيجاد أرضية صلبة للسلام في السودان. وأوضح أركو مناوي، أنه في جوبا استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس سلفاكير، لمناقشة قضايا السلام في السودان.

من جانبه قال مستشار الرئيس كير للشؤون الأمنية، توت قلواك منيمي، إن كير تعهد بتحقيق سلام دائم في السودان، مبيناً أنهم يريدون أن تكون دولتا تشاد ومصر، والأصدقاء في الإقليم شركاء في جهود السلام.وتوافدت على جوبا وفود الحركات المسلحة من دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة استجابة لدعوة من حكومة جنوب السودان، التي تنوي تنظيم مباحثات سلام بينها وبين الحكومة الانتقالية السودانية في إطار إحلال السلام في البلاد.