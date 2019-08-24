كنعان: تقارير ستانداردأندبورز وفيتش تلحظ بايجابية ما بدأناه من اصلاحات

اشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النيابية النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​تقارير​ "ستاندارد أند بورز" و"فيتش" تلحظ بايجابية ما بدأناه من اصلاحات واجراءات تقشفية في موازنة 2019، والمطلوب استكمالها بموازنة 2020 واقرارها في وقتها بجو من الإستقرار السياسي بعيداً عن السجالات والتعطيل، لإستعادة الثقة بقدرة ​الدولة​ على التنفيذ الذي شكّل مصدر تشكيك الوكالات".

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