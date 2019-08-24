نظمت بلدية سحمر في ​البقاع الغربي​ قاعة الوحدة الوطنية وبالتعاون مع ​صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية​ بالإتحاد الأوروربي، لقاء تحت عنوان "نموّل مشروعكم" والذي يهدف إلى دعم أصحاب المصالح والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا، أكد أن هذه الندوات وغيرها من الأنشطة تهدف إلى مساعدة أهلنا لا سيما في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة الراهنة من أجل فتح آفاق عملية لهم، والمساهمة في تنمية إقتصاد البلدة وأهلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية سحمر نظمت بالتعاون مع الإتحاد الأوروربي لقاء تحت عنوان "نموّل مشروعكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.