بلال عبدالله: تعيينات المجلس الدستوري أظهرت عقم النظام الطائفي

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "تعيينات ​المجلس الدستوري​ أظهرت عقم النظام الطائفي، وغياب المعايير والآليات الموضوعية. لذا وجب على القيمين التوافق في ​مجلس الوزراء​ على اعتماد آليات محددة، ومعايير موحدة للجميع، وكفانا اختراع واستجلاب أزمات".

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