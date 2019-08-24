أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"، وأصاب الصواريخ أهدافها بنجاح.
واوضحت الوزارة في بيان، إن الصواريخ الباليستية تم إطلاقها من الغواصتين "تولا" و"يوري دولغوروكي" في بحر بارنتس، وأصابت أهدافا في ميادين إطلاق النار بمنطقة أرخانغيلسك وكامشاتكا.
وأوضح البيان أن الصواريخ أطلقت من المنطقة القطبية للمحيط المتجمد الشمالي، ومن بحر بارنتس.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: غواصات الأسطول الشمالي تختبر صواريخ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.