الدفاع الروسية: غواصات الأسطول الشمالي تختبر صواريخ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت ​صواريخ​ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"، وأصاب الصواريخ أهدافها بنجاح.

واوضحت الوزارة في بيان، إن الصواريخ الباليستية تم إطلاقها من الغواصتين "تولا" و"يوري دولغوروكي" في بحر بارنتس، وأصابت أهدافا في ميادين إطلاق النار بمنطقة أرخانغيلسك وكامشاتكا.

وأوضح البيان أن الصواريخ أطلقت من المنطقة القطبية للمحيط المتجمد الشمالي، ومن بحر بارنتس.