ترامب يؤكد أنه "لن يمنع" رئيس الاحتياطي الفدرالي من الاستقالة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يمنع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول نت الاستقالة.
وردا على سؤال لصحافي "هل تتمنى أن يستقيل؟" قبل توجهه إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، قال ترامب "إذا فعل ذلك فلن أمنعه"، في إشارة إلى باول الذي عينه بنفسه لكنه يوجه إليه باستمرار انتقادات حادة.
وأضاف الرئيس الأميركي "لآ أعتقد أنه قام بعمل جيد".
وتأتي تصريحات ترامب غداة خطاب أكد فيه باول أن الاحتياطي الفدرالي سيتخذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار انتعاش الاقتصاد الأميركي، لكنّه حذّر من أنه لا يملك "كتيب إرشادات" للتعامل مع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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