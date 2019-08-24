الحوثيون يعلنون عن هجوم جوي واسع على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط

اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة انصارالله، ان سلاح الجو المسير ينفذ هجوماً جوياً واسعاً على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ولفت الى ان الهجوم الجوي الواسع نفذ بعدد من طائرات "قاصف 2k" على مرابض الطائرات الحربية ومدارج الاقلاع والهبوط.

ولفت المتحدث بإسم الحوثييين الى ان "الهجوم الجوي الواسع على قاعدة الملك خالد الجوية حقق هدفه بدقة بفضل الله، ويأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم".