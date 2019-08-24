وزارة الدفاع الروسية: بدأنا تطوير أسلحة على مبادئ فيزيائية جديدة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن بدء تطوير أسلحة على أساس مبادئ فيزيائية جديدة من قبل المتخصصين في مؤسسة "إيرا" التقنية العسكرية في أنابا.

واشارت الوزارة الى أنه "تم عقد اجتماع مائدة مستديرة في إيرا، بمشاركة النائب الأول لوزير الدفاع رسلان تساليكوف، الذي نظمه المركز القومي للبحوث التابع لمعهد كورشاتوف، لافتة الى أنه "تمت مناقشة مجالات البحث ​الجديدة​ ذات الأولوية في الاجتماع "المركبات الفضائية الصغيرة"، "الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة"، "منصات المعلومات الجغرافية" و"دعم الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية"، مضيفة: "تم التحدث أيضاً عن تقنيات تطوير الذكاء الاصطناعي للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة"، مؤكدةً أن "العمل جار بالفعل في كل هذه المجالات".